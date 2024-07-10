Кологривый высказался на тему секса втроем

Актер Никита Кологривый стал героем шоу «Вопрос ребром», где у него спросили об отношении к сексу втроем.

«Да занимайтесь пожалуйста. Хоть вчетвером, хоть впятером. Я считаю, что сексом втроем занимаются люди, кому не хорошо вдвоем им заниматься, поэтому им, видимо, нужен кто-то третий», — ответил Кологривый.

Актер добавил, что у людей, желающих заниматься сексом втроем — патология, и посоветовал обратиться им к психологу.