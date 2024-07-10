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Кологривый высказался на тему секса втроем

Источник:
Sibnet.ru
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Никита Кологривый в шоу
Никита Кологривый в шоу "Вопрос ребром"
Фото: © кадр из шоу «Вопрос ребром»

Актер Никита Кологривый стал героем шоу «Вопрос ребром», где у него спросили об отношении к сексу втроем.

«Да занимайтесь пожалуйста. Хоть вчетвером, хоть впятером. Я считаю, что сексом втроем занимаются люди, кому не хорошо вдвоем им заниматься, поэтому им, видимо, нужен кто-то третий», — ответил Кологривый.

Актер добавил, что у людей, желающих заниматься сексом втроем — патология, и посоветовал обратиться им к психологу.

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corrector

Стесняюсь спросить, и что с гейропейским союзом случится в таком случае ?.. это кроме лопнувшего пукана

ld_andrey

"...они все хотят поражения НАТО", а говорили, что не являются стороной конфликта, но всегда так глупо...

pepelmetal

Так рагульё само выбрало такой путь

Uynachalnica

Такая неожиданность, все время снижали, а тут вдруг подняли!