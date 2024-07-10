Байден заявил о передаче Украине десятков систем ПВО

США с союзниками приступают к передаче Украине дополнительных стратегических и тактических систем противовоздушной обороны (ПВО), в том числе Patriot и NASAMS, заявил Джо Байден.

«Сегодня я объявляю об исторической передаче Украине оборудования для противовоздушной обороны. США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем ПВО», — цитирует ТАСС Байдена.

По его словам, союзники также намерены поставить Киеву десятки тактических средств ПВО. «В ближайшие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине десятки дополнительных тактических средств ПВО», — сказал Байден.

Белый дом распространил совместное письменное заявление лидеров Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины, в котором уточняется, что речь идет о передаче Киеву в качестве стратегических систем ПВО «дополнительных батарей Patriot» и системе SAMP-T.

Под тактическими средствами ПВО понимаются системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard, поясняется в документе. В нем говорится, что системы Patriot пожертвованы США, Германией и Румынией, компоненты к ней — Нидерландами и другими партнерами, SAMP-T — Италией.