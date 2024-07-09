Россиянам разрешат заключать брак без паспорта

Правительство России поручило разработать сервис, позволяющий получать услуги органов ЗАГС по биометрии. В результате можно будет заключать брак без предъявления документов.

Для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния будет применяться государственная Единая биометрическая система, пишет ТАСС. Ее пользователи смогут не только заключать браки без документов, но также получать другие услуги органов ЗАГС.

После запуска сервиса у граждан появится два способа получения услуг органа ЗАГС — с помощью документов, удостоверяющих личность, или по биометрии. Каждый сможет выбрать наиболее удобный для себя вариант.

Кроме заключения брака, органы ЗАГС регистрируют рождение, усыновление, смену имени, установление отцовства, расторжение брака, смерть.