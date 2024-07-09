Юлию Навальную заочно арестовали

Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистской организации, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Согласно решению суда, Юлия Навальная будет арестована на два месяца, как только появится на территории России. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса.

Суд уточнил, что срок ее ареста будет исчисляться с момента экстрадиции в Россию, либо с момента задержания на территории страны. Кроме того, так как Навальная скрылась от органов, она объявлена в розыск.

Ранее МВД начало экспертизу заявлений Юлии Навальной на предмет призыва к новым ограничениям против России. С таким требованием в правоохранительные органы обратился депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Поводом для обращения стало ее выступление в Европарламенте в конце февраля 2024 года. Тогда Навальная призвала применять в отношении России другие методы вместо новых санкций и резолюций.