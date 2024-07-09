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Госдума приняла закон о социальном банковском вкладе

Источник:
«Интерфакс»
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Госдума приняла в третьем чтении закон о введении в России с 1 июля 2025 года социального банковского вклада.

По условиям такого вклада, он будет предусматривать гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке Банка России. Максимальный размер социального банковского вклада составит 50 тысяч рублей.

Открыть вклад сможет только гражданин — получатель мер социальной поддержки, сведения о котором содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Гражданин не вправе иметь более одного действующего договора социального банковского вклада. Заключение договора социального банковского вклада в пользу третьего лица не допускается.

Проценты по вкладу должны будут переводиться на другой счет, то есть не будут подлежать капитализации. Процентная ставка по социальному вкладу будет установлена на уровне не ниже ставки Центробанка плюс 1 процентный пункт.

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Экономика #Деньги
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