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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ поднял цены на свои модели

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ изменил цены базовых комплектаций практически всех моделей из семейства Vesta.

Так, согласно актуальному прайс-листу на сайте компании, Lada Vesta Cross в базовой комплектации Life теперь стоит 1 745 900 рублей. В конце июня Vesta Cross в аналогичной по набору опций комплектации Life стоила 1 733 900 рублей.

Vesta SW также стала дороже по сравнению с прошлым месяцем. Стоимость автомобиля в актуальном прайс-листе начинается от 1 643 900 рублей в базовой комплектации Comfort. В конце июня стоимость автомобиля в аналогичной базовой версии составляла 1 639 900 рублей.

Дороже стала и самая дорогая Lada Vesta — кросс-универсал Vesta SW Cross. Сейчас стоимость автомобиля начинается от 1 865 900 рублей в версии Life. Аналогичный автомобиль в конце июня стоил 1 853 900 рублей.

Подорожание произошло за счет того, что производитель оставил в актуальных прайс-листах только комплектации автомобилей 2024 года выпуска.

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