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Пандемия коронавируса сделала китов счастливыми

Источник:
Sibnet.ru
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Уровень стресса у мигрирующих горбатых китов значительно снизился в течение первого года пандемии COVID-19, выяснили ученые.

Исследователи из Университета Квинсленда изучали популяцию горбатых китов у восточного побережья Австралии в 2020 и 2021 годах, пишет Phys.org. Эта популяция успешно восстановилась после китобойного промысла.

Для получения результатов ученые регулярно собирали у животных образцы кожи и жира. Затем собранный материал проанализировали на предмет гормонов и экспрессии генов, связанных со стрессом, запасами энергии и здоровьем иммунной системы.

Результаты лабораторных исследований выявили значительно более низкую концентрацию кортизола у китов в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Таким образом, животные реже испытывали стресс.

Ученые предположили, что на уровень китового счастья повлияли радикальные изменения в человеческой деятельности во время пандемии — из-за COVID-19 снизилось количество судов у побережья. Кроме этого, из-за падения экономической активности улучшилась экология в местах кормежки животных.

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