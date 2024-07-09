Xiaomi протестирует отключение рекламы на своих смартфонах

Компания Xiaomi приступила к тестированию новую функцию HyperOS, которая позволит пользователям отключать всю системную рекламу с помощью специального переключателя.

В настоящее время отключение рекламы на телефонах Xiaomi требует прохождения сложного пути через меню и настройки. Пользователям приходится отключать множество опций, разбросанных по всей системе.

Теперь этот процесс решили упростить. В тестовой версии HyperOS уже появился специальный переключатель, который разом включает или отключает рекламу в системных приложениях, пишет ресурс SmartPrix.

Сроки завершения тестирования пока неизвестны. Однако на ряде смартфонов Xiaomi функция уже доступна. В частности, отключить рекламу с ее помощью можно на флагманском Xiaomi 13 Pro.