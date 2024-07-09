WhatsApp на Samsung получит перевод звонков в реальном времени

Samsung внедрит в своих новых смартфонах перевод в реальном времени для звонков через WhatsApp.

Это стало известно после того, как производитель представил Galaxy S24 с функциями искусственного интеллекта, одной из которых стала Live Translate, доступная для звонков и сообщений в приложениях компании, пишет Android Authority.

WhatsApp станет первым сторонним приложением, в котором появится поддержка новой опции. Пока точной даты запуска функции нет, однако ожидается, что ее внедрят уже в ближайшее время.

Более того, функция перевода звонков с помощью искусственного интеллекта может появиться и в других приложениях, включая Telegram и Viber.