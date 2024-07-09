«Лаборатория Касперского» запустила собственный магазин приложений

«Лаборатория Касперского» запустила магазин приложений для KasperskyOS, он получил название Kaspersky Appicenter.

Создавать программное обеспечение для отечественной операционной системы смогут любые сторонние разработчики после регистрации. В настоящее время основными пользователями KasperskyOS являются корпоративные заказчики и промышленные предприятия.

На стартовом этапе создание приложений можно будет вести на компьютерах под Linux, но запускаться они станут только на KasperskyOS. В дальнейшем разработчикам придется полностью перейти на целевую систему, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Первый продукт в Kaspersky Appicenter — шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 3.0. С его помощью можно подключать промышленное оборудование, комплексы автоматизации и мониторинга объектов к системам обработки и хранения данных.

Технически KasperskyOS можно адаптировать под любые устройства, но сейчас это преимущественно IoT-шлюзы и тонкие клиенты. В основе операционной системы — микроядро собственной разработки, написанное с нуля, без использования сторонних библиотек и кода.