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«Лаборатория Касперского» запустила собственный магазин приложений

Источник:
Sibnet.ru
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«Лаборатория Касперского» запустила магазин приложений для KasperskyOS, он получил название Kaspersky Appicenter.

Создавать программное обеспечение для отечественной операционной системы смогут любые сторонние разработчики после регистрации. В настоящее время основными пользователями KasperskyOS являются корпоративные заказчики и промышленные предприятия.

На стартовом этапе создание приложений можно будет вести на компьютерах под Linux, но запускаться они станут только на KasperskyOS. В дальнейшем разработчикам придется полностью перейти на целевую систему, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Первый продукт в Kaspersky Appicenter — шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 3.0. С его помощью можно подключать промышленное оборудование, комплексы автоматизации и мониторинга объектов к системам обработки и хранения данных.

Технически KasperskyOS можно адаптировать под любые устройства, но сейчас это преимущественно IoT-шлюзы и тонкие клиенты. В основе операционной системы — микроядро собственной разработки, написанное с нуля, без использования сторонних библиотек и кода.

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jeryakob

Рано начали выкручивать руки. Хотя возможно , это и не китайцы, а российские налоги и сверхмаржа местных...

mosquito__2010

Он тоже убеждал себя в том что у Русских нет единства.

GammiPluh

Поэтому так много СУшек накрыли у ВСУ, возможно готовились встречать)

HAAN27

Носите с удовольствием, но только дома и в темноте!!