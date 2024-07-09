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Кадыров сообщил о скором взятии Волчанска российскими войсками

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что город Волчанск в Харьковской области в скором времени перейдет под контроль российских войск.

«Под эффективным руководством дорогого брата, командира спецназа "Ахмат", заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинова, наши бойцы продолжают демонстрировать успехи на ответственных участках фронта. Нет никаких сомнений в том, что город совсем скоро перейдет под контроль российских войск», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, бойцы «Ахмата» ведут в Волчанске огонь артиллерией по вражеским укрытиям, которые расположены в многоквартирных домах города.

«Как и всегда, наши парни поражают цели с хирургической точностью. Сказываются годы подготовки и профессионализм. Этого нельзя сказать о ВСУ. Подавляющее большинство забрасываемых в эту мясорубку солдат — мобилизованные», — отметил глава Чечни.

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