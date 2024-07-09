Обозначен срок появления водородного Aurus

Серийное производство Aurus Senat на водородном топливе запустят в России к 2029 году, сообщил представитель ФГУП «НАМИ».

Стоимость такой версии Aurus, получившей имя NAMI Hydrogen, будет не выше, чем бензиновой или дизельной, цитирует РИА Новости представителя НАМИ.

Разработчик добавил, что время заправки авто на водородном топливе займет не более минуты. При этом запас хода составляет более 800 километров.

Первый в истории люксовый автомобиль на водородном топливе был представлен в апреле на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

В NAMI Hydrogen установлено три электромотора: один на передней и два на задней оси. Помимо полного привода реализована возможность управления вектором тяги автомобиля. Мощность каждого электромотора составляет 250 кВт, а суммарная мощность NAMI Hydrogen — 750 кВт, что эквивалентно 1020 лошадиных сил.