Начались съемки фантастического сериала «Академия Дружбы»

Съемкам фантастического проекта «Академия Дружбы» про актеров, оказавшихся в будущем, стартовали.

По сюжету, популярные актеры телесериала оказываются в 2084 году, где их принимают за настоящих супергероев.

Миром правит Искусственный Интеллект, все взрослые исчезли и дети будущего – ровесники героев — нуждаются в помощи. У юных звезд есть всего 48 часов, чтобы пройти множество испытаний, разгадать тайны, помочь детям и вернуться в свое время.

В актерском составе – Игнат Подобед, Влад Фельдман, Катя Капкина, Иван Шевченко, Даяна Гудз, а также фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. Режиссером выступает Александр Соловьев.

Съемки проходят в Музее военно-морского флота в Кронштадте, Борницком карьере под Гатчиной и заброшенных научно-исследовательских институтах, сообщается в телеграм-канале «ИРИ».