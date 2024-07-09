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Начались съемки фантастического сериала «Академия Дружбы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «ИРИ»

Съемкам фантастического проекта «Академия Дружбы» про актеров, оказавшихся в будущем, стартовали.

По сюжету, популярные актеры телесериала оказываются в 2084 году, где их принимают за настоящих супергероев.

Миром правит Искусственный Интеллект, все взрослые исчезли и дети будущего – ровесники героев — нуждаются в помощи. У юных звезд есть всего 48 часов, чтобы пройти множество испытаний, разгадать тайны, помочь детям и вернуться в свое время.

В актерском составе – Игнат Подобед, Влад Фельдман, Катя Капкина, Иван Шевченко, Даяна Гудз, а также фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. Режиссером выступает Александр Соловьев.

Съемки проходят в Музее военно-морского флота в Кронштадте, Борницком карьере под Гатчиной и заброшенных научно-исследовательских институтах, сообщается в телеграм-канале «ИРИ».

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Топ комментариев

jeryakob

Рано начали выкручивать руки. Хотя возможно , это и не китайцы, а российские налоги и сверхмаржа местных...

mosquito__2010

Он тоже убеждал себя в том что у Русских нет единства.

GammiPluh

Поэтому так много СУшек накрыли у ВСУ, возможно готовились встречать)

HAAN27

Носите с удовольствием, но только дома и в темноте!!