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Мэрил Стрип снимется в продолжении «Дьявол носит Prada»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

Актриса Мэрил Стрип вернется к роли Миранды Пристли в продолжении фильма «Дьявол носит Prada».

Disney начал работу над второй частью фильма «Дьявол носит Prada», сообщает издание Variety со ссылкой на инсайдера. Но студия пока что не давала комментариев на этот счет.

По сюжету журнал Миранды Пристли приходит в упадок. В этот момент она сталкивается со своей бывшей помощницей Эмили, которая стала влиятельным руководителем рекламной компании.

Известно, что к своим ролям вернутся Мэрил Стрип и Эмили Блант (Эмили Чарльтон). Неизвестно, будет ли играть в сиквеле Энн Хэтэуэй, исполнившая главную роль в первом фильме.

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