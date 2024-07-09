Путин прокатил Моди на электрокаре. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин прокатил премьер-министра Индии Нарендру Моди на электрокаре по подмосковной резиденции Ново-Огарево — видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Моди прибыл в Россию с двухдневным визитом, в понедельник прошла неформальная встреча двух лидеров, во вторник состоятся официальные переговоры.

Путин ездит на электрокарах по резиденции и в обычные дни, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Да. Часто», — цитирует Пескова ТАСС.

Сам президент ранее признавался, что по ощущениям от вождения не видит особой разницы между электрокарами и обычными машинами с двигателями внутреннего сгорания.

Президент России периодически катает на авто лидеров других государств: в 2021 году он заехал за главой Белоруссии Александром Лукашенко перед переговорами в Санкт-Петербурге на немецком внедорожнике Mercedes-Benz ML, а в июне проехался с лидером КНДР Ким Чен Ыном на подаренном тому Aurus.