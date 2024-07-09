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Запрещенный «мясной клей» найден в ряде российских продуктов

Источник:
Sibnet.ru
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Количество случаев применения микробной трансглютаминазы в продуктах за последние два года выросло в 2,5 раза, следует из данных Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Этот компонент, известный как «мясной клей», способен объединять белки, которые обычно не соединяются, увеличивая тем самым массу продукта, приводят «Известия» данные надзорных ведомств.

По результатам исследования эксперты Роскачества выявили наличие «мясного клея» в твороге некоторых производителей. Они провели проверку на 77 параметров, включая творог с Даниловского рынка в Москве, 20 российских брендов и один белорусский.

В 2023 году было зафиксировано 25 случаев использования этого компонента, что вдвое больше, чем в 2022 году. К настоящему моменту уже зарегистрировано 28 случаев, сообщило издание.

С 1 января 2020 года использование данной добавки запрещено в России из-за недостаточного изучения ее воздействия на организм человека. Генпрокуратура запросила изъять «мясной клей» из оборота.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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