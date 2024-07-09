Июньские поправки к федеральному бюджету на этот год включают доходы доходы, которые ранее не прогнозировались — в сумме 173,1 млрд рублей, следует из проекта Минфина.

В новых поправках большая часть неучтенных доходов связана с перечислением прибыли Центробанка — 105,3 миллиарда рублей. Дело в том, что в 2023-м регулятор впервые за семь лет вышел в плюс — на 140,4 миллиарда, пояснила «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Другая крупная статья неучтенных поступлений казны — доходы от компенсационного платежа, связанного с выполнением соглашения о разделе продукции. Они составили 51,6 миллиарда рублей. Еще один основой источник — уплаченный в 2024-м налог на сверхприбыль в сумме 5,1 миллиарда рублей.

Кроме того, есть ряд поступлений, которые не учитываются в бюджете, отметили в Минфине. В основном это касается безвозмездных платежей, поскольку они не могут быть спрогнозированы.