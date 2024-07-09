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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Байден пообещал укрепить ПВО Украины

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Вашингтон и его союзники примут меры для укрепления потенциала Украины в сфере противовоздушной обороны, заявил президент США Джо Байдена.

Глава Белого дома отметил, что на этой неделе он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне и примет руководителей стран НАТО в связи с проведением саммита Североатлантического альянса 9-11 июля.

«Чрезвычайно важно, чтобы мир продолжил поддерживать Украину», — приводит ТАСС заявление Байдена.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ в ответ на попытки атаковать объекты энергетики на территории России нанесли высокоточный удар по объектам военной промышленности и авиабазам Вооруженных сил Украины, цели удара достигнуты.

В российском военном отметили, что заявления украинских властей о якобы намеренном ракетном ударе РФ по гражданским объектам не соответствуют действительности, фото и видео с места событий подтверждают факт разрушений в связи с падением украинской ракеты ПВО.

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Оборона #Военная политика
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