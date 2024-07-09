Десятки украинских дронов сбиты над Ростовской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили и уничтожили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Около двух часов ночи в Ростовской области началась массированная атака БПЛА. Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

В результате атаки БПЛА произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции в Родионово-Несветайском районе, на место выехал пожарный расчет.

«В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован», — уточнил Голубев.