Путин поднял оклады госслужащим

Президент России Владимир Путин повысил должностные оклады у госслужащих, в том числе дипломатов, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Новый размер оклада у чрезвычайного и полномочного посла составит 33,1 тысячи рублей. Такая же сумма актуальна для действительного государственного советника юстиции первого класса. До того их оклад составлял 30 тысяч 167 рублей.

Минимальный оклад у атташе и юристов третьего класса был повышен до 9809 рублей вместо 8939 рублей, говорится в документе.

До этого Путин подписал закон о возврате с 2025 года индексации пенсий пенсионерам, продолжающим заниматься трудовой деятельностью.