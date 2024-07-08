Запчасти для китайских авто подорожали на четверть

Запчасти для китайских автомобилей за год подорожали в России, самая дешевая деталь — переднее крыло — в среднем стоит около 16 тысяч рублей, следует из анализа маркетингового агентства НАПИ.

НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для китайских легковых автомобилей от агрегаторов и подсчитало, что цены с июня 2023 по июнь 2024 года выросли на 26,1%.

Дороже на 50% и более стали передняя правая дверь, передний бампер и лобовое стекло. Почти не изменилась цена на заднее крыло.

Подешевело только переднее крыло — на 15%, в среднем оно стоит 15 тысяч рублей.

Самые дорогие запчасти в китайских автомобилях — передние двери, задние крыло и левая дверь, они стоят более 100 тысяч рублей.