Легендарный «Блокнот» получил проверку орфографии

Windows 11 получила обновленный «Блокнот» с поддержкой проверки орфографии и автокоррекции. Улучшенное приложение уже начали распространять для всех пользователей.

Проверка орфографии и автокоррекция работают в «Блокноте» так же, как в других приложениях: если пользователь написал слово с ошибкой, оно подчеркивается красным и приложение предлагает несколько вариантов на замену. Если новые функции не нужны, их можно отключить.

«Блокнот» — легендарный программа Microsoft, которая впервые появилась еще в Windows 1.0, вышедшая в далеком 1985 году. С тех пор каждая новая версия операционной системы получала это приложение.

Долгое время «Блокнот» обходился без серьезных изменений. Однако в последние годы разработчики стали активно его обновлять. Так, в 2018 году в приложении появилось масштабирование текста.

С выходом Windows 11 программа научилось автоматически сохранять и восстанавливать сеанс, а также обзавелась вкладками для работы с несколькими файлами одновременно.