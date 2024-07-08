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Легендарный «Блокнот» получил проверку орфографии

Источник:
Tomshardware.com
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Windows 11 получила обновленный «Блокнот» с поддержкой проверки орфографии и автокоррекции. Улучшенное приложение уже начали распространять для всех пользователей.

Проверка орфографии и автокоррекция работают в «Блокноте» так же, как в других приложениях: если пользователь написал слово с ошибкой, оно подчеркивается красным и приложение предлагает несколько вариантов на замену. Если новые функции не нужны, их можно отключить.

«Блокнот» — легендарный программа Microsoft, которая впервые появилась еще в Windows 1.0, вышедшая в далеком 1985 году. С тех пор каждая новая версия операционной системы получала это приложение.

Долгое время «Блокнот» обходился без серьезных изменений. Однако в последние годы разработчики стали активно его обновлять. Так, в 2018 году в приложении появилось масштабирование текста.

С выходом Windows 11 программа научилось автоматически сохранять и восстанавливать сеанс, а также обзавелась вкладками для работы с несколькими файлами одновременно.

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Топ комментариев

lex-on

Мужчины идут на пенсию в 65, если хочешь более менее пенсию надо обращаться за ней в 75 получается 🤔...

volodey19760802

А проживет ли потенциальный пенсионер эти десять лет???

Asd10

Ща начальница это мнение размотает. Ждем... 🤣

Asd10

Власть вна Украине в руках Галичанских нацистов. Война это способ и цель их существования. О каком мире...