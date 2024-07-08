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Названы самые мощные смартфоны мира

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный сайт бенчмарка AnTuTu опубликовал очередной рейтинг самых производительных Android-смартфонов среднего класса по итогам июня 2024 года.

Первое место в топ-10 занял ASUS ROG Phone 8 Pro, оснащенный топовым чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ оперативной памяти. Устройство набрало в тесте AnTuTu 2 113 236 баллов.

На втором месте идет Red Magic 9 Pro с аналогичным процессором. У смартфона — 2 075 567 баллов. В тройке лидеров также iQOO 12 со Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ ОЗУ, его показатель составил 2 034 885 баллов.

Топ-10 самых мощных смартфонов по итогам июня 2024 года
Топ-10 самых мощных смартфонов по итогам июня 2024 года
Фото: © AnTuTu

В топ-10 вошли три смартфона vivo (X100 Ultra, X100 Pro и X100) и два Xiaomi (Xiaomi 14 Ultra и Xiaomi 14). Кроме того, в рейтинг попали геймерские смартфоны nubia Z60 Ultra и iQOO Neo9S Pro.

Сразу семь самых мощных смартфонов в июньском рейтинга оснащены Snapdragon 8 Gen 3, еще два работают с Dimensity 9300, один — с Dimensity 9300+.

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Топ комментариев

lex-on

Мужчины идут на пенсию в 65, если хочешь более менее пенсию надо обращаться за ней в 75 получается 🤔...

volodey19760802

А проживет ли потенциальный пенсионер эти десять лет???

Asd10

Ща начальница это мнение размотает. Ждем... 🤣

Asd10

Власть вна Украине в руках Галичанских нацистов. Война это способ и цель их существования. О каком мире...