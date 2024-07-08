Названы самые мощные смартфоны мира

Официальный сайт бенчмарка AnTuTu опубликовал очередной рейтинг самых производительных Android-смартфонов среднего класса по итогам июня 2024 года.

Первое место в топ-10 занял ASUS ROG Phone 8 Pro, оснащенный топовым чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ оперативной памяти. Устройство набрало в тесте AnTuTu 2 113 236 баллов.

На втором месте идет Red Magic 9 Pro с аналогичным процессором. У смартфона — 2 075 567 баллов. В тройке лидеров также iQOO 12 со Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ ОЗУ, его показатель составил 2 034 885 баллов.

Топ-10 самых мощных смартфонов по итогам июня 2024 года Фото : © AnTuTu

В топ-10 вошли три смартфона vivo (X100 Ultra, X100 Pro и X100) и два Xiaomi (Xiaomi 14 Ultra и Xiaomi 14). Кроме того, в рейтинг попали геймерские смартфоны nubia Z60 Ultra и iQOO Neo9S Pro.

Сразу семь самых мощных смартфонов в июньском рейтинга оснащены Snapdragon 8 Gen 3, еще два работают с Dimensity 9300, один — с Dimensity 9300+.