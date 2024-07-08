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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия нанесла массированный удар по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия нанесла массированный удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.

«В ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ», — говорится в сообщении ведомства в официальном телеграм-канале.

Отмечается, что цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены. Минобороны уточнило, что опубликованные фото и видеокадры из Киева «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.

По данным телеграм-канала «Военная хроника», Россия запустила по объектам в Киеве не менее трех российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». При этом одна ракета поразила цель на юго-западе столицы Украины, где находится аэродром Жуляны.

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