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России предсказали «тихий кризис»

Источник:
«Коммерсантъ»
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Российскую экономику во втором полугодии 2024 года ожидает «тихий кризис» на фоне охлаждения экономики из-за снижения капитальных инвестиций и падения потребительской активности.

Такой прогноз обнародовали специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Отмечается, что главным фактором замедления экономических показателей станет вероятное повышение Банком России ключевой ставки.

Согласно опубликованной Росстатом структуре использования ВВП в первом квартале 2024 года, движущими силами роста экономики оказались потребление домохозяйств (рост на 6,7%) и накопление капитала (особенно капвложений — на 12,9%).

Однако потребление граждан и капитальные инвестиции вряд ли останутся стабильными на фоне вероятного скорого повышения Банком России ключевой ставки до 17–18%. Решение должны принять 26 июля.

При вероятном повышении процентных ставок заемщики, имеющие высокую долговую нагрузку, могут столкнуться с невозможностью за счет привлечения новых заимствований покрыть выплаты по ранее накопленному долгу.

Такой сценарий эксперты называют «тихим кризисом», он выразится в умеренном росте просроченной задолженности по небольшим кредитам и в ряде вынужденных реструктуризаций по крупным, для банков в результате может потребоваться докапитализация.

К факторам риска для экономики России в ближайшие месяцы также можно отнести негативную реакцию бизнеса на предстоящее повышение налоговой нагрузки, последствия нового пакета санкций США от 12 июня и сокращение добычи нефти.

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Топ комментариев

lex-on

Мужчины идут на пенсию в 65, если хочешь более менее пенсию надо обращаться за ней в 75 получается 🤔...

volodey19760802

А проживет ли потенциальный пенсионер эти десять лет???

Asd10

Ща начальница это мнение размотает. Ждем... 🤣

Asd10

Власть вна Украине в руках Галичанских нацистов. Война это способ и цель их существования. О каком мире...