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Дочь Заворотнюк приняла смерть матери

Источник:
Sibnet.ru
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Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: © https://vk.com/azavorotnyuk

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна на 40-й день со дня смерти актрисы поделилась в соцсетях болью утраты.

«Решила, что пора возвращаться. Все эти дни я проводила очень много времени с семьей. Очень много вспоминали мамочку, какие-то наши радостные общие моменты. И я для себя поняла одну очень правильную вещь, которая мне позволит двигаться дальше, — ей там легче и лучше», — написала Анна Заворотнюк в соцсети.

Девушка отметила, что Анастасия Заворотнюк очень сильно болела, и все пять лет были безумно тяжелыми для всей семьи.

О болезни Заворотнюк стало известно в 2019 году. У нее диагностировали рак головного мозга. Актриса скончалась 29 мая 2024 года в хосписе в Москве на 54-м году жизни. Похоронена на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.

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