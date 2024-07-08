Дочь Заворотнюк приняла смерть матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна на 40-й день со дня смерти актрисы поделилась в соцсетях болью утраты.

«Решила, что пора возвращаться. Все эти дни я проводила очень много времени с семьей. Очень много вспоминали мамочку, какие-то наши радостные общие моменты. И я для себя поняла одну очень правильную вещь, которая мне позволит двигаться дальше, — ей там легче и лучше», — написала Анна Заворотнюк в соцсети.

Девушка отметила, что Анастасия Заворотнюк очень сильно болела, и все пять лет были безумно тяжелыми для всей семьи.

О болезни Заворотнюк стало известно в 2019 году. У нее диагностировали рак головного мозга. Актриса скончалась 29 мая 2024 года в хосписе в Москве на 54-м году жизни. Похоронена на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.