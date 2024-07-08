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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бразильский участник «сафари на русских» погиб на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные ликвидировали в зоне специальной военной операции бразильского наемника с позывным Sierra, который приехал на Украину ради «сафари на русских». Об этом в своем телеграм-канале рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

«Боевик вел собственный YouTube-канал и отправился на "сафари на русских", в том числе для контента. Обратно уехал в цинке», — написал военкор.

По словам военкора, наемник активно освещал свою «военную карьеру» в социальных сетях, публикуя видеоролики с передовой.

До этого в зоне СВО был ликвидирован наемник из другой латиноамериканской страны. Известно, что колумбиец Фабио Хесус Падьерна Авендано бросил семью и приехал на Украину в январе 2024 года, вступив в Международный легион.

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