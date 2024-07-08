Орбан рассказал Си Цзиньпину о переговорах в Киеве и Москве

Прибывший в Пекин премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о визитах в Москву и Киев, сообщило Центральное телевидение Китая.

«Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил усилия Орбана по продвижению политического урегулирования украинского кризиса», — приводит РИА Новости сообщение Центрального телевидения.

Китайский лидер подчеркнул, что КНР постоянно продвигает переговоры по украинскому конфликту и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса.

«Основные позиции и направления усилий Китая и Венгрии (по урегулированию украинского кризиса. — Прим. ред.) совпадают. Китай готов продолжать поддерживать взаимодействие с Венгрией и соответствующими сторонами», — добавил Си Цзиньпин.

Он отметил, что прекращения огня можно будет добиться, только когда все крупные страны будут привносить положительную, а не отрицательную энергию.

Как, в свою очередь, заявил Орбан, Будапешт высоко ценит мирную инициативу Пекина по Украине. По его словам, Венгрия «всегда на стороне мира и никогда на стороне войны», потому что венгерский народ стремится к миру, равновесию и гармонии.