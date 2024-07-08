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Лучшим рыбакам в Алтайском крае вручили украинские медали

Источник:
Sibnet.ru
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Лучшие рыбаки в Алтайском крае получили медали с надписями на украинском языке, правоохранительные органы проверят организаторов.

Соревнования в селе Волчиха организовал кооператив «Приборовое». По данным Mash, первым недовольным оказался отец участника, занявшего третье место. В соцсетях разошлось фото с медалью, на которой написано «III мiсце» («третье место» по-украински).

«По поводу произошедшего администрацией ОРПК "Приборовое" написано заявление в компетентные органы, они уже разбираются», — сообщил представитель предприятия в разговоре с РБК.

В кооперативе уточнили, что председатель предприятия, он же экс-глава районного совета депутатов, Владимир Артёменко в отпуске, поэтому медали купили с триколором, но надписи на них не прочитали.

Награды лучшим рыбакам пообещали заменить.

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