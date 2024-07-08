Лепс, Shaman и Газманов ответили на санкции ЕС

Певцы Григорий Лепс, Олег Газманов и Shaman сфотографировались вместе, назвавшись трио «Неудержимых», и ответили на санкции ЕС.

«Привет, Россия! Представляем вам трио "Неудержимые". Никакими санкциями и блокировками нас не запугать и не сломать. Пели, поем и будем петь о России», — подписал Shaman фото в телеграм-канале.

Газманова и Лепса внесли в санкционный список ЕС в конце 2022 года. Shaman оказался в списке ЕС в июне этого года, вместе с ним под санкции попал Полина Гагарина и Иван Охлобыстин.