Умер продюсер «Аватара» Джон Ландау

Американский кинопродюсер Джон Ландау известный по фильмам «Аватар» и «Титаник», умер в возрасте 63 лет, сообщил его сын Джейми Ландау.

Джон Ландау умер в Лос-Анджелесе 5 июля, сообщил Джейми Ландау изданию Variety. Причину смерти отца он не назвал, но, по данным издания, продюсер умер от рака.

Ландау активно участвовал в съемках фильма «Аватар: Путь воды», в соцсетях он делился кадрами со съемок и рассказывал о технологиях, которые применяются для создания проекта.

Продюсер родился 23 июля 1960 года в Нью-Йорке. Карьеру начал в 1980-х годах с должности менеджера по кинопроизводству. Затем выступил сопродюсером фильмов «Дорогая, я уменьшил детей» (1989 год) и «Дик Трейси» (1990 год).

Затем начал сотрудничать с режиссером Джеймсом Кэмероном и подключился к работе над «Титаником» (1997). Также с режиссером он работал над фильмами «Солярис», «Аватар» и «Алита: Боевой ангел».