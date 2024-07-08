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Умер продюсер «Аватара» Джон Ландау

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dick Thomas Johnson / CC BY 2.0

Американский кинопродюсер Джон Ландау известный по фильмам «Аватар» и «Титаник», умер в возрасте 63 лет, сообщил его сын Джейми Ландау.

Джон Ландау умер в Лос-Анджелесе 5 июля, сообщил Джейми Ландау изданию Variety. Причину смерти отца он не назвал, но, по данным издания, продюсер умер от рака.

Ландау активно участвовал в съемках фильма «Аватар: Путь воды», в соцсетях он делился кадрами со съемок и рассказывал о технологиях, которые применяются для создания проекта.

Продюсер родился 23 июля 1960 года в Нью-Йорке. Карьеру начал в 1980-х годах с должности менеджера по кинопроизводству. Затем выступил сопродюсером фильмов «Дорогая, я уменьшил детей» (1989 год) и «Дик Трейси» (1990 год).

Затем начал сотрудничать с режиссером Джеймсом Кэмероном и подключился к работе над «Титаником» (1997). Также с режиссером он работал над фильмами «Солярис», «Аватар» и «Алита: Боевой ангел».

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Топ комментариев

lex-on

Мужчины идут на пенсию в 65, если хочешь более менее пенсию надо обращаться за ней в 75 получается 🤔...

volodey19760802

А проживет ли потенциальный пенсионер эти десять лет???

Asd10

Власть вна Украине в руках Галичанских нацистов. Война это способ и цель их существования. О каком мире...

Asd10

Ща начальница это мнение размотает. Ждем... 🤣