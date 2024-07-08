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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ФСБ заявила о предотвращении угона Украиной ракетоносца Ту‑22М3

Источник:
Sibnet.ru
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ФСБ РФ сообщила о предотвращении попытки вербовки украинскими спецслужбами российского летчика с целью угона сверхзвукового дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к её подготовке и реализации», — заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за деньги и предоставление гражданства Италии, «склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине», уточнило ведомство.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озерное"», — отметили в ФСБ.

Летом 2022 года Главное управление разведки Минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало провести подобную операцию по угону российских самолетов.

Та попытка также закончилась провалом. ФСБ в ходе оперативной игры получила данные, благодаря которым российские сила уничтожили несколько украинских военных объектов.

Тема: Военная операция на Украине
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