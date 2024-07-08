Вышел первый трейлер фильма «F1» с Брэдом Питтом

Брэд Питт в фильме «F1» исполнил роль бывшего гонщика, который возвращается в «Формулу-1».

По сюжету, бывший опытный гонщик возвращается в «Формулу-1», чтобы стать напарником молодого пилота.

Фильм «F1» снимали во время настоящих Гран-при. В трейлере кроме актеров показали действующих пилотов «Формулы 1». Для проекта был специально создан гоночный болид APXGP.

Роль молодого гонщика исполнил Демсон Идрис, также, кроме Питта, в фильме снялись Керри Кондон, Хавьер Бардем, Тобиас Мензис, Сара Найлз, Ким Бодния и Сэмсон Кайо.

Фильм пополнит линейку Apple Original Films и выйдет летом 2025 года.