МИД РФ заявил о невозможности возвращения в Совет Европы

Мысли о возвращении России в Совет Европы не возникает, так как это невозможно, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

«Это совсем гипотетическая ситуация, потому что она невозможна с юридической точки зрения. <...> Мысли вернуться туда просто не возникает, потому что это невозможно», — сказал дипломат в интервью газете «Известия».

По его словам, «невозможно находиться под юрисдикцией Европейского суда по правам человека, если вы не являетесь участником Европейской конвенции по правам человека».

Лукьянцев отметил, что обстоятельства, связанные с выходом России из состава Совета Европы, сопровождались многочисленными, в том числе процедурными, нарушениями со стороны организации.