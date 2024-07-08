МИД РФ заявил о невозможности возвращения в Совет Европы

Мысли о возвращении России в Совет Европы не возникает, так
как это невозможно, заявил директор департамента
многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
«Это
совсем гипотетическая ситуация, потому что она невозможна с юридической точки
зрения. <...> Мысли вернуться туда просто не возникает, потому что это
невозможно», — сказал дипломат в
интервью газете «Известия».
По его словам, «невозможно
находиться под юрисдикцией Европейского суда по правам человека, если вы не
являетесь участником Европейской конвенции по правам человека».
Лукьянцев
отметил, что обстоятельства, связанные с выходом России из состава Совета
Европы, сопровождались многочисленными, в том числе процедурными, нарушениями
со стороны организации.