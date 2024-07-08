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МИД РФ заявил о невозможности возвращения в Совет Европы

Источник:
«Известия».
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Мысли о возвращении России в Совет Европы не возникает, так как это невозможно, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

«Это совсем гипотетическая ситуация, потому что она невозможна с юридической точки зрения. <...> Мысли вернуться туда просто не возникает, потому что это невозможно», сказал дипломат в интервью газете «Известия».

По его словам, «невозможно находиться под юрисдикцией Европейского суда по правам человека, если вы не являетесь участником Европейской конвенции по правам человека».

Лукьянцев отметил, что обстоятельства, связанные с выходом России из состава Совета Европы, сопровождались многочисленными, в том числе процедурными, нарушениями со стороны организации.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

lex-on

Мужчины идут на пенсию в 65, если хочешь более менее пенсию надо обращаться за ней в 75 получается 🤔...

volodey19760802

А проживет ли потенциальный пенсионер эти десять лет???

Asd10

Власть вна Украине в руках Галичанских нацистов. Война это способ и цель их существования. О каком мире...

Asd10

Ща начальница это мнение размотает. Ждем... 🤣