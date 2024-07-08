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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Генсек НАТО заявил, что Киеву не обещали членство через 10 лет

Источник:
РБК
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил, что ровно через десять лет Украина станет членом Североатлантического альянса.

В интервью каналу CBS News ведущий спросил, почему Украина может быть принята через десять лет, а не через год, два или три с начала военных действий.

«Никто не говорил: ровно десять лет, но очевидно, что это очень серьезный вопрос для Украины. Потому что Украина сейчас находится в состоянии войны», — приводит РБК ответ Столтенберга.

Он отметил, что самое важное, что нужно сделать сейчас, — усилить поддержку Киева со стороны блока и обеспечить его победу. Ее Столтенберг назвал «предварительным условием для любого будущего членства Украины».

По словам главы украинской миссии при альянсе Натальи Галибаренко, Киев не стремится к немедленному присоединению к блоку, но рассчитывает получить «необратимое» предложение».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

lex-on

Мужчины идут на пенсию в 65, если хочешь более менее пенсию надо обращаться за ней в 75 получается 🤔...

volodey19760802

А проживет ли потенциальный пенсионер эти десять лет???

Asd10

Власть вна Украине в руках Галичанских нацистов. Война это способ и цель их существования. О каком мире...

Asd10

Ща начальница это мнение размотает. Ждем... 🤣