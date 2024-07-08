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Климатолог рассказал об учащающихся волнах жары

Источник:
«Известия»
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Экстремальная жара в ближайшие десятилетия будет случаться втрое чаще, чем сейчас, считает эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«Это отмечают гидрометеослужбы практически всех стран мира, в том числе и России. Изменился режим выпадения осадков. Они стали выпадать более неравномерно. Например, вместо пяти слабых дождиков происходит два мощных ливня. Более южные районы, наоборот, сталкиваются с усилением засухи», — пояснил Кокорин в интервью «Известиям».

Одним из самых наглядных экстремальных погодных явлений он назвал волны жары, которые наблюдались в том числе и в Москве.

«Но если в XIX веке волны жары определенной силы были раз в 50 лет, то сейчас уже они случаются раз в 10 лет, а то и чаще. Прогноз однозначно говорит о том, что через примерно 40 лет они будут в три раза чаще, чем сейчас. То есть экстремальная жара будет каждые три года», — подчеркнул он.

Кроме того, волны жаркого воздуха, по словам климатолога, стали длиться дольше.

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Жизнь #Погода
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