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Премьер Индии прилетит в Москву для встречи с Путиным

Источник:
ТАСС
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Президент Владимир Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прибывающим в Россию официальным визитом.

В сообщении Кремля о визите был отмечен характер «традиционно дружественных российско-индийских отношений», дальнейшее развитие которых планируют обсудить руководители обеих стран. Среди других тем для беседы — «актуальные вопросы международной и региональной повестки дня».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял об ожидании «важного, полноформатного визита», при этом руководители двух стран смогут пообщаться и в неформальной обстановке.

Кремль «этому визиту придает первостепенное значение», приводит ТАСС слова помощники президента России Юрий Ушаков.

Он напомнил, что визит в Россию станет для ставшего премьер-министром Индии в третий раз подряд Моди первой после недавних парламентских выборов зарубежной поездкой.

Последний раз глава индийского правительства был в России в 2019 году, когда приезжал во Владивосток. Последняя поездка Моди в Москву проходила в 2015 году.

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Политика #Мир
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