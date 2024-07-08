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Альянс левых победил на выборах в Национальное собрание Франции

Источник:
ТАСС
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Альянс левых «Новый народный фронт» побеждает на досрочных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции, получая 182 мандата.

Второе место занимает президентская коалиция «Вместе за республику», которая набирает 168 мандатов. Третьей по величине фракцией в нижней палате парламента станет «Национальное объединение» с 143 мандатами, приводит ТАСС результаты подсчетов.

В нижнюю палату парламента также проходят «Республиканцы», которые получают 45 кресел. Кроме того, в новом составе Национального собрания будет 39 представителей различных малых объединений правового и левого толка.

Таким образом, ни одна из основных политических сил не получает абсолютного большинства мандатов, что затрудняет формирование нового правительства. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил о намерении подать в отставку.

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Политика #Мир
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