Глава СК занялся делом об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

Сотрудница телеканала «Матч ТВ» заявила об изнасиловании тремя мигрантами. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела.

Девушка рассказала телеграм-каналу Baza, что нападение произошло рядом с телецентром «Останкино» около 2:30 в ночь на субботу, 6 июля, когда она закончила работу, вышла из здания телецентра и пошла в сторону Останкинского пруда.

Одного из подозреваемых задержали спустя 40 минут после нападения, а позже и остальных. Ими оказались граждане Узбекистана 22, 24 и 25 лет, приехавшие в Москву на заработки. В отношении них возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц.

Глава СК поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения мигрантами противоправных действий в отношении девушки в Москве.

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» и экс-генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подтвердила изнасилование мигрантами сотрудницы телеканала.

«Все наши мысли — с ней. Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», — написала Канделаки в телеграм-канале.