Зарубежные новинки затоптали в прокате российские проекты

Два американских мультфильма, которые не показывают в России и Белоруссии, возглавили топ-5 самых кассовых картин уикенда по сборам в странах СНГ.

Первую строчку заняла новинка «Гадкий я 4», его касса в странах СНГ без России и Белоруссии составила 83,7 миллиона рублей. На втором месте — «Головоломка 2» (четвертая неделя в прокате) с кассой в 31,7 миллиона рублей.

Единственный российский проект, кто соревнуется с зарубежными релизами, «Три богатыря: Ни дня без подвига» собрал в странах СНГ с Россией и Белоруссией 29,4 миллиона рублей.

В четверг, 4 июля, в прокат вышли два российских фантастических проекта — боевик «Самая большая луна» и драма «Контакты». Ни одна новинка не сумела собрать за уикенд кассу больше 10 миллионов.