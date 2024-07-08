НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Зарубежные новинки затоптали в прокате российские проекты

Источник:
Sibnet.ru
295 0
Фото: © кадр из фильма «Гадкий я 4»

Два американских мультфильма, которые не показывают в России и Белоруссии, возглавили топ-5 самых кассовых картин уикенда по сборам в странах СНГ.

Первую строчку заняла новинка «Гадкий я 4», его касса в странах СНГ без России и Белоруссии составила 83,7 миллиона рублей. На втором месте — «Головоломка 2» (четвертая неделя в прокате) с кассой в 31,7 миллиона рублей.

Единственный российский проект, кто соревнуется с зарубежными релизами, «Три богатыря: Ни дня без подвига» собрал в странах СНГ с Россией и Белоруссией 29,4 миллиона рублей.

В четверг, 4 июля, в прокат вышли два российских фантастических проекта — боевик «Самая большая луна» и драма «Контакты». Ни одна новинка не сумела собрать за уикенд кассу больше 10 миллионов.

Еще по теме
Минпросвещения РФ предложило список фильмов для ремейков
Стартовали съемки фильма «Сокровища гномов» с Кологривым
Вышел трейлер фильма «Пальма 2»
Два российских фантастических фильма вышли в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Западное издание описало зверское убийство российского пленного
Названо идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин
Культовая игра «Сапер» получила продолжение
Госдеп пригрозил Кремлю ударами по российской территории
Обсуждение (0)
Картина дня
Премьер Индии прилетит в Москву для встречи с Путиным
Альянс левых победил на выборах в Национальное собрание Франции
Климатолог рассказал об учащающихся волнах жары
Мигрантов обвинили в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»
О самом главном
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Самое обсуждаемое
67
Западное издание описало зверское убийство российского пленного
57
Орбан неожиданно прилетел в Москву на встречу с Путиным
50
Российский военный в одиночку уничтожил здание миной
41
Лукашенко привел в боевую готовность ВВС и ПВО Белоруссии
31
Десятки экспертов призвали НАТО не принимать Украину