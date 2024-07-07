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Украинские военные испортили репутацию танка Abrams

Источник:
Military Watch Magazine
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Уничтожение Вооруженными силами России (ВС РФ) американских танков Abrams в зоне спецоперации сильно испортило их репутацию во всем мире, пишет журнал Military Watch Magazine.

«Помимо артиллерии, танки Abrams в ходе многочисленных боев также понесли потери от беспилотников, ручных противотанковых средств и орудий танков Т-72», — отмечается в статье.

Эти потери усилили обеспокоенность боевыми качествами техники, как в США, так и в других странах. Уточняется, что в 2010-х годах репутация танка уже пошатнулась после событий в Ираке, когда Abrams потерпели крах, а теперь, после событий на Украине, она оказалась просто растоптанной.

Ранее Минобороны России сообщило, артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили очередной танк Abrams производства США на авдеевском направлении.

Выстрел по танку Abrams был выполнен из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции.

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