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Эксперт рассказала о правильном питании в жару

Источник:
«Газета.ру»
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Жаркая погода часто приводит к изменению пищевого поведения, когда снижается аппетит и повышается потребность в воде, предупредила , фитнес-тренер и специалист по питанию Мария Соколова.

«Из-за погодных условий зачастую желания питаться днем нет, поэтому происходят переедания по вечерам. Это приводит к повышенной нагрузке на желудочно-кишечный тракт и отекам. Поэтому основное правило для летних приемов пищи — сохранять минимум три приема, завтрак, обед и ужин. И даже если нет желания есть в жару, обед пропускать нельзя», — сказала Соколова в интервью «Газете.ру».

Она посоветовала выбирать облегченные блюда, которые легко усваиваются, например, белую рыбу, диетическое мясо, птицу и кролика. Стоит обратить внимание на сложные углеводы (крупы, такие как кускус и булгур) и избегать газировок.

На пользу также пойдет уменьшение количества сладкого в рационе, чтобы не допустить негативного воздействия на ЖКТ, возникновения отеков и набора веса.

«Чем больше пестрого, яркого, зеленого, хрустящего появится в рационе, тем полезнее он будет. Это не обязательно только огурцы и помидоры, но и, например, корнеплоды — репа и тыква. При этом стоит избегать переедания сладкими фруктами, такими как дыни, ягоды, арбузы, которые мы зачастую едим в количестве, превышающем килограмм», — отметила Соколова.

Она также подчеркнула важность поддержания питьевого режима в жаркую погоду. Она посоветовала купить себе красивый стакан для воды в офис, чтобы не забывать о необходимости поддерживать водный баланс.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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