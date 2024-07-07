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Пилот погиб при падении дельтаплана в Алтайском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Крушение дельтаплана в Алтайском крае
Крушение дельтаплана в Алтайском крае
Фото: © Sibnet.ru

Мужчина погиб при падении дельтаплана вблизи поселка Центральный Алтайского края, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, вчера вблизи поселка Центральный Алтайского края мужчина 1949 года рождения, управляя дельтапланом, при взлете потерпел крушение», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале прокуратуры.

Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью, уточнили в ведомстве.

Барнаульская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет соблюдения требований воздушного законодательства с установлением причин и обстоятельств произошедшего.

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ЧП #Происшествия #Алтайский край
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Топ комментариев

lex-on

Мужчины идут на пенсию в 65, если хочешь более менее пенсию надо обращаться за ней в 75 получается 🤔...

volodey19760802

А проживет ли потенциальный пенсионер эти десять лет???

ben2005

Хотя бы до самой пенсии дожить)

Asd10

Власть вна Украине в руках Галичанских нацистов. Война это способ и цель их существования. О каком мире...