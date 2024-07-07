Пилот погиб при падении дельтаплана в Алтайском крае

Мужчина погиб при падении дельтаплана вблизи поселка Центральный Алтайского края, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, вчера вблизи поселка Центральный Алтайского края мужчина 1949 года рождения, управляя дельтапланом, при взлете потерпел крушение», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале прокуратуры.

Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью, уточнили в ведомстве.

Барнаульская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет соблюдения требований воздушного законодательства с установлением причин и обстоятельств произошедшего.