Илан Маск назвал WhatsApp небезопасным мессенджером

Американский бизнесмен Илон Маск назвал небезопасным мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Если сообщения зашифрованы сквозным шифрованием, почему мы видим рекламу, связанную с тем, что мы обсуждали в наших чатах», — задал вопрос один из пользователей WhatsApp.

«WhatsApp совсем небезопасен», — прокомментировал этот пост Маск.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что WhatsApp содержит уязвимости, из-за которых злоумышленники могут получить доступ к содержимому смартфона.