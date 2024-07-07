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Илан Маск назвал WhatsApp небезопасным мессенджером

Источник:
Sibnet.ru
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Американский бизнесмен Илон Маск назвал небезопасным мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Если сообщения зашифрованы сквозным шифрованием, почему мы видим рекламу, связанную с тем, что мы обсуждали в наших чатах», — задал вопрос один из пользователей WhatsApp.

«WhatsApp совсем небезопасен», — прокомментировал этот пост Маск.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что WhatsApp содержит уязвимости, из-за которых злоумышленники могут получить доступ к содержимому смартфона.

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lex-on

Мужчины идут на пенсию в 65, если хочешь более менее пенсию надо обращаться за ней в 75 получается 🤔...

volodey19760802

А проживет ли потенциальный пенсионер эти десять лет???

ben2005

Хотя бы до самой пенсии дожить)

Asd10

Власть вна Украине в руках Галичанских нацистов. Война это способ и цель их существования. О каком мире...