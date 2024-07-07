Расчет ракетного комплекса «Искандер» уничтожил две пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot и радиолокационную станцию «Жираф» в Одесской области, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российское военное ведомство опубликовало кадры объективного контроля уничтожения позиций ЗРК Patriot в Одесской области.

«Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер" нанеснн удар по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области», — сказано в сообщении.

В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция «Жираф», уточнили в Минобороны.