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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Искандер» уничтожил две пусковые ЗРК Patriot. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Расчет ракетного комплекса «Искандер» уничтожил две пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot и радиолокационную станцию «Жираф» в Одесской области, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российское военное ведомство опубликовало кадры объективного контроля уничтожения позиций ЗРК Patriot в Одесской области.

«Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер" нанеснн удар по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области», — сказано в сообщении.

В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция «Жираф», уточнили в Минобороны.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Оружие #Видеоновости
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lex-on

Мужчины идут на пенсию в 65, если хочешь более менее пенсию надо обращаться за ней в 75 получается 🤔...

volodey19760802

А проживет ли потенциальный пенсионер эти десять лет???

ben2005

Хотя бы до самой пенсии дожить)

Asd10

Власть вна Украине в руках Галичанских нацистов. Война это способ и цель их существования. О каком мире...