Офис Зеленского допустил передачу России предложений о мире

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил возможность передачи украинских мирных предложений в Россию через посредников.

Подоляк привел в пример процесс заключения зерновой сделки, проходивший аналогичным образом. При этом Подоляк подчеркнул, что посетивший на этой неделе Киев и Москву венгерский премьер-министр Виктор Орбан не может являться таким посредником.

«Любая страна, которая серьезно настроена, чтобы проводить определенную работу, не будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи. Когда говорят "мы за немедленное прекращение огня" — это значит, что страна не готова к миссии посредничества. Потому что в "больших" войнах это совсем иного рода работа», — приводит издание «Страна» слова Подоляка.

Президент России Владимир Путин ранее также исключил прекращения огня в зоне СВО до переговоров. «Нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение: довооружился, доукомплектовался», — сказал он.