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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Офис Зеленского допустил передачу России предложений о мире

Источник:
Sibnet.ru
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил возможность передачи украинских мирных предложений в Россию через посредников.

Подоляк привел в пример процесс заключения зерновой сделки, проходивший аналогичным образом. При этом Подоляк подчеркнул, что посетивший на этой неделе Киев и Москву венгерский премьер-министр Виктор Орбан не может являться таким посредником.

«Любая страна, которая серьезно настроена, чтобы проводить определенную работу, не будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи. Когда говорят "мы за немедленное прекращение огня" — это значит, что страна не готова к миссии посредничества. Потому что в "больших" войнах это совсем иного рода работа», — приводит издание «Страна» слова Подоляка.

Президент России Владимир Путин ранее также исключил прекращения огня в зоне СВО до переговоров. «Нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение: довооружился, доукомплектовался», — сказал он.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

lex-on

Мужчины идут на пенсию в 65, если хочешь более менее пенсию надо обращаться за ней в 75 получается 🤔...

volodey19760802

А проживет ли потенциальный пенсионер эти десять лет???

galeon73

а еще бы предложили прожить депутатам на зарплату реальную, а не по их подсчетам . да вообще все нововведения...

ben2005

Хотя бы до самой пенсии дожить)