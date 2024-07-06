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Разгадан секрет необычайной привлекательности некоторых людей

Источник:
Communications Psychology
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Некоторые люди обладают уникальной способностью подстраивать свои физиологические реакции под окружающих в различных социальных сценариях. Такое свойство повышает привлекательность и романтическое влечение к его обладателям, выяснили ученые.

Израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме охарактеризовали носителей подобной черты как «суперсинхронизаторов», способных гармонизировать свои сердечные сокращения, частоту дыхания и другие функции с аналогичными показателями другого человека.

Феномен изучили с помощью эксперимента, в котором участвовали 144 человека. Им показали 92-секундное видео о взаимодействиях мужчины и женщины. Эти взаимодействия были разработаны так, чтобы демонстрировать либо высокий, либо низкий уровень синхронности.

В условиях высокой синхронности актеры были настроены и реагировали друг на друга, в то время как в условиях низкой синхронности они действовали более независимо. Участникам поручили оценить один из этих двух типов взаимодействий.

После просмотра видео участники охарактеризовали привлекательность мужчины и женщины по отдельности, а также оценили их взаимное притяжение. В условиях высокой синхронности эти люди казались более привлекательными.

Дополнительные доказательства

Также ученые провели эксперимент по скоростному свиданию. Каждый участник встречался с четырьмя разными партнерами для пятиминутных свиданий, которые проводились в комнате, обставленной так, чтобы напоминать комфортную домашнюю обстановку.

Оказалось, что некоторые люди постоянно демонстрируют более высокий уровень синхронности, независимо от партнера или задачи. Эти «суперсинхронизаторы» воспринимались партнерами по скоростным свиданиям как более привлекательные.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

galeon73

а еще бы предложили прожить депутатам на зарплату реальную, а не по их подсчетам . да вообще все нововведения...

physx

Я предлагаю Бидону спать непрерывно и ваще не работать😃

mosquito__2010

Там еще не хватает кадров с видео роликов про бесконечные украинские кладбища, и что бы так фраза на...

mosquito__2010

Ты бы тебе бы да дабы да кабы чё то ржу слушай