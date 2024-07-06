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Раскрыты новые подробности подрыва «Северных потоков»

Источник:
Welt am Sonntag
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Подрыв трех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» планировался еще в 2014 году, до вхождения Крыма в состав России, такие данные получили немецкие и международные спецслужбы.

При этом следователи сомневаются в правдоподобности версии о причастности «украинской группировки» к взрывам газопроводов, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на полученные документы.

Так, возглавлявший в 2011–2016 годах германскую разведку BND Герхард Шиндлер заявил, что улики, свидетельствующие о причастности к взрывам украинской группировки, не означают, что заказчиком была Украина.

Летом 2023 года следователи получили данные о лицах, которые могут быть связаны с подрывом. Среди них были члены экипажа яхты «Андромеда», у которых якобы было российское гражданство. Всего на борту находились шесть человек.

По одной из версий, исполнители подрыва арендовали яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования становили взрывные устройства на газопроводах. За неделю до взрывов яхта находилась в польском Колобжеге.

Издание отмечает, что польская сторона до сих пор не передала немецким следователям видеозаписи, сделанные во время досмотра яхты. Возможной причиной этого может присутствие на кадрах американских и польских агентов.

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