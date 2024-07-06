Россиянам подсказали простой способ увеличить пенсию

Граждане России могут увеличить размер пенсии, если не будут какое-то время обращаться за выплатами по достижении пенсионного возраста, рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

Так, если они не будут делать этого в течение года, сумма увеличится примерно на 6%, если в течение десяти лет — более чем вдвое, цитирует эксперта РИА Новости. Все дело в том, что в законе о страховых пенсиях предусмотрены повышающие коэффициенты.

«Они будут применяться в том случае, если у человека наступило право на получение пенсии, но гражданин России не обращается за ней», — напомнила специалист, подчеркнув, что любая пенсия начинает выплачиваться не автоматически, а по заявлению.

По словам Солодовниковой, увеличение пенсии на 6% возможно, если заявление о назначении пенсии отложить на год, на 45% — если не подавать его пять лет, в два раза — если не обращаться за выплатами десять лет.