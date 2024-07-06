Утвержден план борьбы с иностранной лексикой

Российское правительство утвердило план мероприятий по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. В документ вошел пункт о противодействии излишнего использования иностранной лексики.

Проведение соответствующих мероприятий касается использования подобной лексики «в публичном пространстве, произведениях литературы и искусства, средствах массовой информации, образовательной и просветительской деятельности».

В качестве исполнителей были назначены Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, Минцифры и исполнительные органы субъектов России. Согласно документу, срок определения критериев излишнего применения иностранной лексики — первый квартал 2025 года.

В феврале 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете использования имеющих русские синонимы иностранных слов в случае, когда язык используется в качестве государственного.

Документ внес поправки в существующий ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». Государственный язык обязаны использовать представители органов власти и чиновники. Закон ввел контроль за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами.