НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Утвержден план борьбы с иностранной лексикой

Источник:
РБК
201 0

Российское правительство утвердило план мероприятий по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. В документ вошел пункт о противодействии излишнего использования иностранной лексики.

Проведение соответствующих мероприятий касается использования подобной лексики «в публичном пространстве, произведениях литературы и искусства, средствах массовой информации, образовательной и просветительской деятельности».

В качестве исполнителей были назначены Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, Минцифры и исполнительные органы субъектов России. Согласно документу, срок определения критериев излишнего применения иностранной лексики — первый квартал 2025 года.

В феврале 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете использования имеющих русские синонимы иностранных слов в случае, когда язык используется в качестве государственного.

Документ внес поправки в существующий ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». Государственный язык обязаны использовать представители органов власти и чиновники. Закон ввел контроль за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами.

Еще по теме
Депутатов и сенаторов обяжут согласовывать выезд за рубеж
Ношение никабов запретили в Дагестане
Утвержден единый образец удостоверения многодетной семьи
Глава СК Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь
смотреть все
Политика #Законы #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Культовая игра «Сапер» получила продолжение
Генштаб России назвал срок завершения СВО
Госдеп пригрозил Кремлю ударами по российской территории
Рада признала фактический дефолт Украины
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
79
Генштаб России назвал срок завершения СВО
54
Орбан неожиданно прилетел в Москву на встречу с Путиным
47
Орбан заявил, что призыв к миру не понравился Зеленскому
41
Лукашенко привел в боевую готовность ВВС и ПВО Белоруссии
37
Российский военный в одиночку уничтожил здание миной